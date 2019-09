Giovedì 12 Settembre 2019, 13:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sventato un tentativo di evasione di tre detenuti dalla Casa Circondariale di Ariano Irpino, con lo stesso schema utilizzato a Poggioreale nei giorni scorsi. L’attenta vigilanza della Polizia penitenziaria ha scongiurato sul nascere il grave evento critico. A dare la notizia è il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (Sappe). Solidarietà e parole di apprezzamento per la professionalità, il coraggio e lo spirito di servizio dimostrati di poliziotti penitenziari di Ariano Irpino arriva da Emilio Fattorello, segretario nazionale per la Campania del Sappe: “Nella serata di ieri una brillante operazione della polizia penitenziaria ha portare a scoprire e a impedire una imminente evasione. Era tutto pianificato e pronto, sicuramente nella nottata si sarebbe verificata la fuga. Le inferriate alla finestra della cella erano già segate ed era stata anche confezionata una corda di circa 13 metri utilizzando strisce di lenzuola. Il tutto in una cella del padiglione vecchio al primo piano occupata da tre detenuti un africano, un rumeno ed un salernitano omicida con una lunghissima pena definitiva da scontare”.