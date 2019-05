Lunedì 6 Maggio 2019, 16:58

Devastato dai vandali il centro sociale Martiri di Ariano Irpino, che fino a poco tempo fa ha ospitato la scuola “Lusi”. Proprio in questi giorni si sta completando il trasloco. Ogni stanza è stata mezza a soqquadro e imbrattata. Arredamento e oggetti andati distrutti. Ma nulla è stato portato via. Si pensa a una banda di giovanissimi. Il gruppo è entrato da una finestra del centro sociale, utilizzando un martello. La Polizia municipale ha avviato le indagini per cercare di risalire agli autori del raid.