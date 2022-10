Ariano, mensa scolastica rinviata a novembre: il problema del trasporto

Non mancano le pressioni da parte di genitori e operatori scolastici sulla civica amministrazione perché venga attivata al più presto il servizio di refezione scolastica nelle scuole dell'infanzia e primaria, con l'avvio anche del tempo prolungato in alcune scuole medie secondarie. Sono già definiti i progetti didattici; manca solo il riferimento alla refezione scolastica e all'organizzazione del trasporto nelle ore pomeridiane (Amu).



Ma, a giudicare da varie circostanze, solo tra la fine del mese di ottobre e l'inizio di novembre si potrà concretamente mettere in piedi l'organizzazione per tale attività. Basta considerare che solo qualche giorno fa è stata definita la scelta per il nuovo gestore del servizio refezione. Dopo un travagliato iter amministrativo che ha comportato un contenzioso tra aziende concorrenti nella gara di appalto, si è giunti ad una soluzione.



È stata, infatti, l'«Althea srl Progetto 2000 - società cooperativa» ad aggiudicarsi la gara di appalto per 565.728 euro, al netto degli oneri di sicurezza. In pratica al Comune ogni pasto costerà 4 euro. Dovrebbero, invece, essere non meno di 170mila i pasti da preparare. Dopo dunque la firma del contratto (ammesso che non sorgano problemi legati alla contingenza legata all'aumento dei costi di tutti i servizi) dovrebbe essere pubblicato il bando per aderire al servizio. Dall'assessorato alla Pubblica Istruzione fanno sapere che si sta lavorando proprio a questo adempimento. In ogni caso la gestione del servizio cambierà poco rispetto allo scorso anno . Anche per quanto riguarda i costi e le agevolazioni per le famiglie meno abbienti o con più figli a scuola. Resta confermata l'informatizzazione per prenotare il pasto giornaliero. Anche quest'anno, dunque, le iscrizioni al servizio devono essere effettuate in modalità on-line, tramite personal computer accedendo al Modulo Web Genitori, tramite un link presente sulla home page del sito istituzionale. La domanda, quindi, potrà essere compilata in autonomia da casa, seguendo l'apposito manuale delle iscrizioni online.

Gli utenti che non dispongono di strumentazione informatica o che trovino difficoltà con la procedura, potranno ricevere assistenza e supporto presso il Servizio Pubblica Istruzione. Allo stesso servizio, in casi di particolare difficoltà, gli utenti potranno fissare un appuntamento per procedere all'iscrizione direttamente presso l'ufficio Pubblica Istruzione del Comune. Insomma, il servizio di refezione scolastica, avrà un app molto semplice ed intuitiva, che consentirà di svolgere le operazioni di ricariche e pagamenti del proprio conto mensa, oltre che coordinare tutto il processo di prenotazione giornaliera dei pasti.



La presenza in mensa di ciascun bambino iscritto nell'anno scolastico corrente, sarà automaticamente registrata dal sistema informatizzato in tutti i giorni di erogazione del servizio previsti dal calendario scolastico. La presenza giornaliera determinerà la detrazione di un singolo pasto dal conto prepagato dell'alunno, secondo la tariffa corrente. Il sistema funziona per disdetta pasti: se un alunno va a scuola il genitore non compie nessuna operazione ed il sistema rileva la sua presenza scalando il valore del pasto, se al contrario un alunno deve assentarsi, il genitore deve compiere l'operazione di disdetta onde evitare la perdita del credito Infine si rende necessario individuare un'intesa anche con l'Amu per l'avvio del tempo prolungato. Dipende tutto dalle scelte delle scuole. Non tuti i giorni è operativo il tempo prolungato.