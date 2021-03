Armato di coltello rapina supermercato, è caccia al bandito solitario

Rapina in un supermercato di Atripalda alle porte di Avellino. Un giovane armato di taglierino ha minacciato la cassiera e si è fatto consegnare il contante che aveva in cassa (qualche centinaio di euro). Quindi è scappato via. L'episodio è avvenuto questa mattina, poco dopo l'orario di apertura. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Il malvivente aveva il volto coperto dalla mascherina anti-Covid. Indagini in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Avellino, immediatamente intervenuti sul posto non appena ricevuta la segnalazione. È caccia al rapinatore.

