Arminio: «Chi fa cultura ha difficoltà a venir fuori Avellino non è vitale»

«Avellino non mi sembra una città vitale sotto il profilo culturale. I ragazzi vanno via, come accade in tutta l'Irpinia che non ha ancora elaborato il lutto del sisma come occasione mancata». Questa l'istantanea del capoluogo e della provincia scattata da Franco Arminio. Il paesologo di Bisaccia, tra gli intellettuali più in auge del momento, non si sottrae ad alcune riflessioni a margine dell'incontro «La voce dei poeti» organizzato dalla...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati