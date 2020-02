Preso dopo un lungo inseguimento da un paese all’altro. I carabinieri hanno arrestato a San Michele di Serino un 57enne di Pontecagnano (Salerno). L’uomo non si è fermato all’alt dei militari nel territorio del comune di Serino. E’ così scattato l’inseguimento, terminato dopo alcuni chilometri. All’interno dell’auto del 57enne è stata trovata attrezzatura da palestra di dubbia provenienza e un bastone di legno. Accompagnato in caserma, alla luce delle evidenze raccolte, è stato dichiarato in stato d’arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa di comparire davanti al Tribunale per essere giudicato con la formula del rito direttissimo. © RIPRODUZIONE RISERVATA