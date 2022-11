«Non farmi usare un fiammifero per il tuo cantiere», arrestato estorsore

Ancora un arresto per estorsione a Montoro. Il secondo in meno di 24 ore. Si tratta di un 54enne, ritenuto il complice del 55enne arrestato ieri nella flagranza del reato.

Il provvedimento restrittivo è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avellino su richiesta della Procura della Repubblica di Avellino, che ha coordinato le attività condotte dai Carabinieri dell'Aliquota Operativa della Compagnia di Solofra. L'uomo, insieme al complice 55enne preso il giorno precedente, in varie occasioni avrebbe contattato telefonicamente il titolare di un'impresa edile impegnata nella ristrutturazione e l'efficientamento energetico di un immobile privato di Montoro, chiedendo il pagamento di 50mila euro per "stare tranquillo", lavorare ed evitare il ricorso a "un fiammifero" ai danni di quel cantiere dove, con viso coperto da mascherina e cappello, in due occasioni si erano recati per ribadire la richiesta estorsiva.

L'indagine, avviata la scorsa settimana a seguito della denuncia sporta dall'imprenditore, ha consentito di identificare ed arrestare i due presunti autori dell'estorsione e denunciarne un terzo in stato di libertà.