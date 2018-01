Ferì il rapper Federico a colpi di pistola: arrestato 18enne irpino

Sabato 13 Gennaio 2018, 21:00

Ai domiciliari il giovane di 18 anni ritenuto responsabile del ferimento di Federico Petrone. Il giovane rapper di Contrada resta in ospedale: il 21enne era stato ferito martedì sera a Contrada con un colpo di pistola. Il giovane, secondo il Gip non può rimanere libero. Rimane invece inalterato il capo di imputazione ipotizzato per il giovane: lesioni personali aggravate. Ieri pomeriggio i carabinieri di Avellino hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip.Intanto a Federico i medici dell’ospedale “Moscati” di Avellino non hanno ancora comunicato il giorno della dimissione.