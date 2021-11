Arrestato in Irpinia il ladro foggiano di Fiat Panda

Dal Foggiano all’Irpinia per rubare auto. Bloccato e arrestato ladro di Cerignola. E’ ritenuto responsabile del furto di una Fiat Panda. È accaduto a Lacedonia. Tutto è iniziato con la segnalazione al 112 del furto in atto: ricevuta la notizia, l’operatore di turno alla centrale operativa della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi ha disposto in tempo reale l’intervento di una pattuglia della locale Stazione, che nel giro di qualche minuto ha intercettato e bloccato ogni via di fuga al conducente del veicolo appena rubato. Si tratta di un 28enne di Cerignola, con precedenti specifici. Il giovane è stato dichiarato in arresto. L’autovettura è stata restituita alla legittima proprietaria.