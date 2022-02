Arrestati due uomini coinvolti nell'omicidio di Nicola Zeppetelli, il barista freddato con sei colpi di arma da fuoco ieri pomeriggio a Cervinara.

I due si erano rifugiati in un'abitazione di Arienzo, in provincia di Caserta: sono stati individuati dai carabinieri di Avellino su disposizione della Direzione distrettuale antimafia. In manette Alessio Maglione, 30 anni, e Giuseppe Moscatiello, 20 anni.