Mercoledì 31 Ottobre 2018, 13:06

Spacciava a bordo di un camper davanti a una sala scommesse di Ariano Irpino. In manette un 42enne di Roma, ma residente in Irpinia. Ad agire gli agenti del locale commissariato di polizia. A bordo del mezzo, occultata all'interno di uno scomparto, i poliziotti hanno rinvenuto 4 grammi di hashish, pronti per essere confezionati e venduti al dettaglio. Dalla successiva perquisizione all'interno del suo appartamento, sono stati scoperti 15 grammi di marijuana, 62 grammi di hashish, bustine in cellophane per singole dosi, due bilancini di precisione, ancora intrisi di polvere bianca nonché una pistola modello Humarex colt semiautomatica, completa di munizionamento.