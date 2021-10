Arriva la vittoria che salva Braglia, Avellino-Virtus Francavilla finisce 1-0

I lupi erano obbligati a vincere. E lo hanno fatto. Dovevano farlo anche per evitare l’esonero di mister Piero Braglia. In casa, contro la Virtus Francavilla, l’Avellino è riuscito a ottenere il secondo successo in campionato di questa stagione. Un inizio non proprio esaltante. Al Partenio-Lombardi un rigore di Gagliano al ventinovesimo del primo tempo. Di Gaudio sfiora il raddoppio in altre due occasioni, sia qualche minuto dopo, sia nella ripresa. Nel secondo tempo, il portiere dei biancoverdi Forte salva su Ventola. Ora i lupi sono a quota undici punti in classifica.

AVELLINO (4-3-3): Forte; Ciancio, Silvestri (29' st Bove), Dossena, Tito (33' st Mignanelli); Carriero, De Francesco (33' st Aloi), D'Angelo; Micovschi, Gagliano (16' st Plescia), Di Gaudio. A disp.: Pane, Rizzo, Sbraga, Scognamiglio, Mastalli, Matera, Maniero, Messina. All.: Braglia.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Nobile; Miceli, Caporale, Idda; Pierno, Carella (29' st Tulissi), Prezioso, Tchetchoua, Enyan (39' st Ingrosso); Ventola (39' st Ekuban), Perez. A disp.: Cassano, Milli, Feltrin, Gianfreda, Delvino, Mastropietro, Magnavita, Maiorino, Dacosta. All.: Taurino.

MARCATORI: 29' Gagliano rig. (A).