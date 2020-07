La comunità di Mercogliano è pronta al ritorno di Ascanio Festa, il piccolo guerriero al centro di una toccante gara di solidarietà lo scorso inverno che vide il paese d'origine del padre mobilitarsi per lui. Venerdì il bimbo potrà riabbracciare i nonni paterni, come fa ogni estate. Questa volta con una forza in più, quella che gli deriva dal grande sostegno ricevuto in occasione del doppio intervento chirurgico cui è stato costretto a sottoporsi lo scorso mese di marzo, quando in Italia si era in piena pandemia, presso il Boston Children's Hospital, negli Stati Uniti. Ad accogliere Ascanio, che a neppure cinque anni si è già dovuto sottoporre a numerosi interventi chirurgici per far fronte ad una malformazione cardiaca, saranno dapprima il sindaco Vittorio D'Alessio e l'abate di Montevergine, Riccardo Luca Guariglia.

La prima tappa del suo ritorno in Irpinia dopo il delicato intervento al cuore sarà per ringraziare Mamma Schiavona, cui la famiglia è devota. Il bambino sarà accolto dall'abate e dalla comunità monastica e farà visita alla collezione dei presepi di tutto il mondo. Dopo l'abbraccio ed il ringraziamento alla Madonna, su iniziativa del comune di Mercogliano e delle associazioni che lo scorso dicembre si rimboccarono le maniche per sostenere la raccolta di fondi a favore della famiglia di Ascanio, il bambino e la sua famiglia saranno accolti in municipio dove, dopo la consegna di una pergamena da parte del primo cittadino, si svolgerà un piccolo rinfresco con un brindisi benaugurate, un modo per far sentire ad Ascanio l'affetto di tutta la comunità mercoglianese.

«Finalmente possiamo conoscere ed abbracciare Ascanio, il piccolo guerriero che con la sua forza ed un sorriso sempre pronto ad illuminare il suo viso anche nei momenti più difficili, è diventato un esempio di speranza e voglia di vivere per tutti - commenta il sindaco di Mercogliano, Vittorio D'Alessio -. Sono molto orgoglioso della comunità mercoglianese che ha risposto immediatamente compatta all'appello di solidarietà per Ascanio e non si è sottratta, come già dimostrato in altre occasioni, a dare sostegno e conforto alla sua famiglia». Lo scorso mese di dicembre, la popolazione di Mercogliano non perse tempo nel rispondere all'appello lanciato dalla mamma del bambino, Milena Pascuzzi. Chiedeva aiuto per poter sostenere le spese necessarie al viaggio, al soggiorno negli States e agli interventi chirurgici. Durante il periodo natalizio, in paese furono raccolti oltre 3mila euro. La mamma del piccolo, che vive ad Alessandria, non vede l'ora di poter ringraziare chi l'ha aiutata in un momento di difficoltà. «Sono contentissima di venire a Mercogliano perché riusciamo a conoscere tutti quelli che ci hanno aiutato - sostiene la mamma di Ascanio - , dimostrando una umanità che mi ha emozionato. Finalmente conoscerò il sindaco del paese che ci ha dimostrato, insieme a tutta la comunità irpina, un affetto e un sostegno del tutto inaspettato. Ascanio sta abbastanza bene, ma deve essere sempre monitorato».



