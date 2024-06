«Speriamo non ce ne sia bisogno ma sul lato rifiuti siamo pronti ad intervenire con i poteri sostitutivi. Su Asidep, dopo il finanziamento dell'ammodernamento degli impianti, siamo disponibili a sostenere un programma di formazione professionale. Intanto, l'Alto Calore non aspetti l'omologa per tornare a fare l'azienda, produrre ricavi e occuparsi di manutenzioni e letture».



Invitato dalla segreteria provinciale del Pd di Avellino “Rifiuti, parchi. L'Irpinia sostenibile”, il vicegovernatore della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, ne ha per tutti. Chiaro il suo giudizio sulla gestione degli enti di servizio, così come la volontà di essere venuto a via Tagliamento a parlare dei temi indicati, senza mescolare soluzioni e obiettivi con la campagna elettorale. Salutato dai presidente di Asi, Pasquale Pisano, e Acs, Antonio Lenzi, si sofferma a parlare con la stampa accanto al candidato sindaco del campo largo, Antonio Gengaro, ma si attiene al programma: «Sono stato invitato ad Avellino ad un evento sui temi ambientali presso la sede del Pd dice testuale - e ho accettato l'invito. Naturalmente mi fa piacere che c'è anche il candidato sindaco».

Del resto, l'ex vice di Tonino Di Nunno non figurava neanche nel comunicato stampa ufficiale. Dunque, spazio alle problematiche irpine a partire da quelle delle depurazione industriale, con il tavolo fissato per questa mattina in Prefettura per discutere della vertenza Asidep. «Sono impegnato a Carditello afferma il numero due di Palazzo Santa Lucia - per la Regione ci sarà il collega alle Attività Produttive, Antonio Marchiello, con il quale c'è piena sintonia. Abbiamo stanziato un finanziamento di 5 milioni che sarà utilizzato per la riqualificazione degli impianti. Possiamo anche prevedere un programma di aggiornamento professionale. Ma piano industriale e prospettive per i lavoratori spettano agli enti gestori».



Poi un passaggio sull'Alto Calore. «La Regione ha fatto l'impossibile per evitare un paradosso riprende - e cioè che sul territorio con il più grande bacino imbrifero europeo potessimo assistere al lento declino e, addirittura, al fallimento della società di gestione del servizio che avrebbe creato conseguenze anche per i comuni detentori delle quote di partecipazione. Dopo il voto dei creditori mi pare si vada verso l'udienza di omologa ma per essere messo in sicurezza l'Acs deve generare ricavi con l'applicazione di tariffe eque e bollette riscosse. Ha bisogno di un direttore generale, di un minimo di organigramma strutturato, di riprendere le manutenzioni e le letture dei contatori: cioè tutto quanto normalmente deve fare il gestore di un servizio».

Poi, in una breve e sollecitata digressione, auspica «che si apra una fase di piena e rinnovata collaborazione con il Comune di Avellino» prima di tornare sui temi dell'incontro. Sul Parco del Fenestrelle «che è ad interesse regionale, credo che nelle prossime settimane arriveremo ad una fase più operativa sulla sede e la costruzione di un nucleo animatore di questo percorso, immaginando un luogo di rapporto vivo dei cittadini, soprattutto dei giovani, con la natura e il paesaggio».

Infine, i troppi ritardi sulla riorganizzazione del ciclo integrato dei rifiuti: «Purtroppo si sta andando un po' lenti, non solo in provincia di Avellino. Irpiniambiente è l'unico caso di società a partecipazione pubblica che si è occupata sia dello Stir che di raccolta, spazzamento e trasporto. Non è possibile per gli enti d'ambito detenere quote di partecipazioni delle società che gestiscono direttamente il servizio ma lo possono fare i Comuni. Mi auguro che si vada in questa direzione ma abbiamo deciso che se le cose non funzioneranno attiveremo i poteri sostitutivi».