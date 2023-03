LRiesplode la vertenza degli addetti impegnati nel comparto della depurazione. I lavoratori dell'Asidep hanno bloccato la sede di Pianodardine del consorzio per lo sviluppo industriale per sollecitare una soluzione ad una vertenza che mette a rischio il futuro del settore e dei 58 dipendenti. Un gesto forte quello degli addetti, che hanno chiuso con delle catene i cancelli di ingresso alla struttura, per chiedere garanzie sul presente e sul futuro occupazionale.

I lavoratori protestano non solo per il mancato pagamento degli stipendi ad oggi vantano due mensilità arretrate ma anche e soprattutto per l'assenza di prospettive. Il problema maggiore della vertenza è rappresentato dalla difficoltà di individuare una soluzione concreta, che possa consentire il rilancio di un settore delicato e fondamentale e, nel contempo, offrire una prospettiva occupazionale ai lavoratori. Se la trattativa con Irpiniambiente sembra essersi ormai arenata, le uniche speranze di rilancio potrebbero essere legate all'intervento di un gruppo privato. Nel frattempo, però, le attività sono limitate al minimo - alcuni impianti sono quasi completamente fermi e tutti non sono in grado di assicurare la lavorazione del percolato per conto terzi - e la società partecipata dall'Asi continua ad accumulare debiti.

L'Asidep non riesce più nemmeno a garantire il pagamento degli stipendi. Per questo, gli addetti sollecitano una svolta, anche immaginando di poter superare il muro eretto di fronte alla prospettiva di un ingresso di privati nella gestione del comparto. «Siamo preoccupati evidenzia Angelatonio Caruso, dipendente del settore perché manca la dovuta attenzione su questa vertenza. Il dialogo tra l'Asi e la Provincia, fondamentale per trovare una soluzione, si è praticamente interrotto: nel mezzo di siamo noi lavoratori, quasi abbandonati al nostro destino. Questa manifestazione vuole far emergere le contraddizioni: non si può pensare di giocare sulla pelle dei lavoratori, molti dei quali sono monoreddito ed in grande difficoltà».

L'ex sindaco di Andretta accende i riflettori sull'intervento di ammodernamento tecnologico degli impianti di depurazione che, effettuato nel corso dei mesi passati, é costato oltre cinque milioni di euro. «Cinque milioni chiosa Caruso che gridano vendetta. Nonostante l'impegno del Governo regionale, i depuratori non riescono neppure a raggiungere gli standard precedenti».

Sul posto sono arrivati gli agenti della Digos, che hanno avuto un colloquio con una delegazione di lavoratori, favorendo un passo indietro e lo sblocco dei cancelli. Solo a metà mattina, quindi, l'attività dell'Asi ha preso il via, con l'ingresso dei dipendenti all'interno della struttura di Pianodardine. Alcuni lavoratori dell'Asidep, invece, non hanno mai abbandonato gli impianti, assicurando il servizio essenziale della depurazione industriale. I dipendenti della partecipata del consorzio per lo sviluppo hanno interrotto la protesta anche in seguito all'impegno della Prefettura di convocare un nuovo tavolo tra le parti, al fine di trovare una soluzione che assicuri il rilancio del settore e la continuità occupazionale degli addetti. Senza una soluzione concreta, infatti, il rischio licenziamento per gli addetti del comparto è reale. Presente nei pressi della sede dell'Asi anche il segretario della Fiom Cgil Giuseppe Morsa che, se da un lato, ha lavorato per favorire la convocazione di un confronto presso il palazzo di Governo, dall'altro ha richiamato i partiti ed i rappresentanti politici alla responsabilità, ad impegnarsi per trovare una soluzione.