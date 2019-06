CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 10 Giugno 2019, 10:03

C'è attesa oggi per l'incontro dell'avvocato nominato dal comitato genitori che dovrà confrontarsi con il Pm. «Verità per i nostri bambini» è il comitato composto da circa quaranta famiglie. Il comitato si è costituito presso lo studio legale di Francesco Filodemo che aveva annunciato sul social la sua disponibilità a fornire il proprio supporto professionale a titolo gratuito. Ad essere contattato anche l'avvocato Raffaele Tecce.Le famiglie hanno posizioni distinte tra chi continua a portare il bambino a scuola e chi invece preferisce non portarlo. Molti bimbi comunque vanno a scuola regolarmente. «Non ha senso lasciarli a casa -commentano alcuni genitori-. Attendiamo di conoscere come parti interessate se ci siano stati dei maltrattamenti e quanti siano i bambini coinvolti. L'avvocato avrà il compito di prendere informazioni e confrontarsi in tribunale». Intanto sui social arrivano messaggi di solidarietà dei consiglieri, amministratori, cittadini che espongono vari commenti. «Sento il dovere di dire la mia -afferma il consigliere Pio Gagliardi- in questo momento sono vicinissimo allle famiglie che hanno subito. Sono vicino a tutti i maestri e maestre che hanno fatto sempre il loro dovere. Condanno ogni tipo di violenza spero che la Magistratura faccia di tutto per definire al più presto le responsabilità e che i colpevoli paghino caro tutto il male che hanno fatto a questi fanciulli. Non lasciamo che l'intera comunità paghi le colpe degli altri».