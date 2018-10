Martedì 23 Ottobre 2018, 11:24

Un asilo nido abusivo è stato scoperto dalla Guardia di Finanza ad Ariano Irpino. I controlli sono partiti monitorando l’insolito via-vai mattutino di auto nei pressi di un’abitazione privata. La casa coincideva con la sede di un’associazione che, a seguito dei dovuti accertamenti, non risultava aver ricevuto alcuna autorizzazione ad operare in qualità di asilo nido. La fondatezza dei sospetti è stata acclarata con l’intervento eseguito dai finanzieri in collaborazione con personale specializzato dell’Asl. Nel seminterrato dell’abitazione sono state trovate la proprietaria di casa e due ragazze intente ad occuparsi di ben undici bambini, di età compresa tra i 10 e i 24 mesi. La struttura è stata sequestrata.