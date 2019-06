CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 12 Giugno 2019, 14:00

Violenze e maltrattamenti nell'asilo di Solofra, fissato il riesame. I ricorsi verranno discussi lunedì prossimo. Intanto per il maestro di Solofra, Gerardo De Piano (inizialmente sottoposto agli arresti domiciliari e successivamente tradotto in carcere per violazione delle prescrizioni imposte) ed al quale gli inquirenti contestano anche due episodi di palpeggiamenti nelle parti intime nei confronti di un minore, sarebbe imminente il trasferimento dal carcere di Bellizzi Irpino presso il carcere del Vallo della Lucania. La casa circondariale di Bellizzi Irpino non è dotata di una sezione per ospitare i detenuti accusati di questo tipo di reato e dunque, per motivi di sicurezza, si rende necessario il trasferimento del docente di religione.