ASL Avellino, da domani al via gli open day per la terza dose «booster»

L'Asl di Avellino rende noto che da domani, giovedì 18 novembre, sarà possibile accedere ai Centri vaccinali attivi, senza prenotazione, per la somministrazione della terza dose addizionale per i soggetti trapiantati e immunocompromessi e della terza dose «booster» per tutti i cittadini che abbiamo completato il ciclo vaccinale primario a partire dai 18 anni. L'accesso avverrà in modalità open-day. L'Asl irpina ricorda che «la dose booster può essere somministrata ad almeno 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale» e che «la dose addizionale può essere somministrata ai soggetti, rientranti nelle categorie indicate, ad almeno 28 giorni dall'ultima dose».

