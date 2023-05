L'Asl di Avellino ricorda il primario Antonio Corbo

Grande commozione questa mattina in occasione della Santa messa celebrata da sua eccellenza monsignor Sergio Melillo, vescovo di Ariano Irpino – Lacedonia presso il presidio ospedaliero Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino in memoria del compianto dottore Antonio Corbo, primario del Reparto di Neurologia.

A seguito della celebrazione eucaristica, che ha visto la presenza dei familiari del medico, dei colleghi e del personale in servizio presso l'ospedale, il direttore generale dell'Asl Mario Nicola Vittorio Ferrante, legato al dottore Corbo da una profonda amicizia, ha consegnato alla moglie Tina Porfido e alle figlie una targa a testimonianza dell'impegno profuso dal medico in questi anni di carriera e impegno al servizio della comunità.

«Il dottore Corbo è stato un medico e una persona speciale – racconta il Direttore Ferrante - dieci anni fa in qualità di commissario volli che venisse a lavorare presso l'ospedale di Ariano Irpino in quanto era considerato un bravissimo neurologo e soprattutto era una persona umile e mite.

La sua scomparsa ha lasciato un vuoto nell'ospedale come professionista di altissimo valore, in tutta la comunità ospedaliera e in tutti quelli che lo hanno conosciuto per le straordinarie doti umane oltre che professionali».