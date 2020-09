Assalto al bancomat, ma il colpo fallisce. Questa notte, verso le 2:30, ignoti hanno tentato un furto presso la "Banca Popolare Emilia Romagna" di Pietrastornina. I malviventi, mediante l'utilizzo di esplosivo hanno danneggiato la postazione Amt per rubare le banconote contenute all'interno. L'intento criminale non si è concretizzto poiché i ladri, forse avvisati da vedette, sono stati costretti alla fuga immediatamente prima dell'arrivo di varie pattuglie della Compagnia Carabinieri di Avellino. Indagini in corso da parte degli uomini dell'Arma. Al vaglio le telecamere di videosorveglianza poste nella zona.

Ultimo aggiornamento: 12:29

