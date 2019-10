Mercoledì 9 Ottobre 2019, 09:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Assalto allo sportello bancomat di Savignano Irpino durante la notte. I malviventi hanno tentato un furto allo sportello Atm della BCC Flumeri. L’intento criminale di asportare le banconote non si è concretizzato per il tempestivo intervento di pattuglie della Compagnia Carabinieri di Ariano Irpino, intervenuti su segnalazione al 112. Sono in corso indagini tese all'identificazione dei responsabili che si sono dati alla fuga immediatamente prima dell’arrivo dei Carabinieri. Si tratta dell'ennesimo colpo ai danni di sportelli bancomat della provincia di Avellino.