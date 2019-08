Martedì 6 Agosto 2019, 09:56

Furto lampo questa notte alla Banca Monte Pruno di Montoro. Alle 3.15 i malviventi, dopo aver forzato la porta laterale, sono entrati nella filiale dell'istituto di credito della città della Valle dell’Irno ed hanno velocemente asportato una cassaforte non ancorata al pavimento. I ladri sono riusciti a darsi alla fuga immediatamente prima dell’arrivo dei carabinieri. Ancora da quantificare l’ammontare del bottino. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Baiano che hanno eseguito un sopralluogo per raccogliere elementi utili alle indagini.