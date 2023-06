Il ricordo dell'autore e regista irpino Giambattista Assanti, attraverso un percorso educativo al cinema destinato alle nuove generazioni. Si concluderà domani, al "Multisala Carmen", la storica sala cinematografica della famiglia Assanti, il progetto "Esasperatamente Green", realizzato dagli allievi dell'I.C. "Guarini", guidato dalla dirigente scolastica Maria Ullucci.

La formazione, attuata nell'ambito del Piano Immagini e Cinema per la Scuola, promosso dal Ministero dell'Istruzione e dal Ministero per le Attività Culturali, su progetto di Vincenzo Fedele, terminerà con la proiezione del cortometraggio "È la fine?", ideato e realizzato dai ragazzi, con la direzione scientifica di Roberto Flammia ed il coordinamento di Rosario Gallone, direttore della Scuola di Cinema "Pigrecoemme". Una mattinata di festa, dunque, nel segno della memoria di Gianbattista Assanti, il cui nome rimarrà scolpito nel ricordo degli irpini, per aver realizzato "Ultima Fermata", il film con Claudia Cardinale, ambientato lungo la storica tratta ferroviaria Avellino- Rocchetta Sant'Antonio, inaugurata a fine 800 da Francesco De Sanctis.«Sarà una mattinata intensa - commenta Flammia - che apriremo con un video in ricordo del regista innamorato della sua terra. Abbiamo voluto rendergli omaggio con un'opera contenente i frame dei suoi film, da "Ultima Fermata" a "Il Giovane Pertini. Combattente per la libertà", per dare un segno tangibile del valore della sua poetica narrativa, che ha affascinato attrici del calibro di Claudia Cardinale, Dominique Sanda, Catherine Spaak».Grazie alla passione dell'autore di Mirabella Eclano, Roberto Flammia, che ha diretto l'opera "Il Perdono", con Alessio Boni, proiettata al Los Angeles Italia Film Festival, ha inseguito il sogno del cinema. «L'entusiasmo e la semplicità di Gianbattista mi hanno contagiato - afferma Flammia - la sua competenza, il suo desiderio di far crescere il nostro territorio sono diventati la mia missione».La manifestazione proseguirà con performance di danza, a cura degli alunni dell'I.C. "Guarini". La dirigente scolastica Maria Ullucci e Roberto Flammia introdurranno il cortometraggio "E' la fine? ", che sarà commentato con i ragazzi da Rosario Gallone. «Per raccontare la relazione tra musica ed immagini - spiega Flammia - l'artista Marirosa Fedele canterà il suo successo discografico "Burattino di Asterischi", a cui seguirà la proiezione del video, realizzato proprio nella verde Irpinia».La sensibilità dei corsisti sulla crisi del pianeta è il filo conduttore del loro lavoro, che sarà consegnato ai ministeri coinvolti, come verifica delle competenze. «I ragazzi si sono ispirati all'impegno ecologista di Greta Thunberg - afferma il regista - la protagonista è Sofia, che promuove campagne di sensibilizzazione per la difesa della natura. L'inquinamento ha creato una coltre di nebbia insalubre, che avvolge le persone, fino a farle sembrare non più umane. Sofia sa di dover lottare contro condizioni avverse, per ristabilire l'equilibrio preesistente».Un lavoro emozionante, che apre il varco alla speranza nelle nuove generazioni. «Dal percorso formativo - conclude Flammia - emerge che, nonostante la prevalenza degli strumenti informatici, i ragazzi subiscono il fascino del grande schermo, specie se educati a comprenderne il linguaggio, per esprimere la loro creatività. In tal modo, i giovani diventano protagonisti, imparando a decifrare le proprie emozioni e a lavorare in gruppo per un obiettivo finale, condiviso da tutti in eguale misura».© RIPRODUZIONE RISERVATA