Strada in discesa verso nuove assunzioni nel comune di Lauro. L'ente guidato dal sindaco Rossano Sergio Boglione, recepite le autorizzazioni delle autorità preposte ai controlli, prepara nuove immissioni nella pianta organica. L'obiettivo, tenuto conto delle difficoltà numeriche del recente passato, è quello di mettere a disposizione dell'utenza cittadina servizi efficienti, grazie ad un numero di dipendenti in organico in ottemperanza a quanto previsto dalla legge.

Le procedure per colmare le diverse lacune venutesi a creare nel corso degli anni a seguito, in particolar modo, del collocamento a riposo di diversi dipendenti, hanno già preso il via. Nel 2022 sono state condotte in porto le prime nuove assunzioni nella pianta organica. Nel 2023, secondo quanto previsto dal Piano del fabbisogno del personale licenziato dal consiglio comunale nello scorso agosto, il Comune si appresta dare il via al reperimento di nuove unità. Per l'individuazione degli aventi diritto, oltre all'indizione dei concorsi, l'esecutivo potrà optare anche per il ricorso alle graduatorie di idonee di altri enti. A dare il via libera a questa tipologia di scelta, una recente delibera della giunta comunale. Un provvedimento di grande importanza, quello giunto in concomitanza con l'arrivo delle festività natalizie, che permetterebbe all'amministrazione comunale di tenere in considerazione anche possibilità di risparmio per le casse dell'ente. Il ricorso a tale tipologia, infatti, permetterebbe all'ente lauretano di eludere gli ingenti costi per l'indizione e lo svolgimento delle procedure concorsuali.



Nel 2023, intanto, le priorità per quanto riguarda le assunzioni potrebbero arrivare per il settore tecnico e amministrativo. Nel frattempo, per l'area vigilanza, l'organico è stato ufficialmente rimpinguato con due unità. Gli uffici comunali, infatti, hanno provveduto a condurre in porto le procedure per l'immissione in servizio dei nuovi agenti a tempo determinato (un anno) con lo svolgimento di diciotto ore settimanali. Tale procedura è stata condotta in porta grazie al finanziamento della Regione nell'ambito del percorso Polizia di Prossimità per l'anno 2022.