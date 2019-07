CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 28 Luglio 2019, 16:00

ATRIPALDA - La città si mobilita a favore di Lucio Maffeo, il giovane colpito da un grave male che dev'essere rioperato in Germania. «Aiutiamo Lucio in una corsa contro il tempo» è la locandina che sta girando in questi giorni sui social lanciata dalla cugina Mariarosaria Minichiello. Il ventisettenne atripaldese, è stato colpito da un tumore cerebrale e ha bisogno di essere aiutato a sostenere un secondo costoso intervento in Germania. È partita così una raccolta di fondi per aiutare il ragazzo e i suoi genitori, Annamaria Minichiello e Claudio Maffeo, che sta vendendo in prima linea le parrocchie cittadine e le associazioni. Anche d l'Amministrazione è pronta a dare una mano alla famiglia e al giovane.