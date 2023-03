In Irpinia con la cocaina, manette per un salernitano

Un salernitano di 44 anni è stato arrestato in Irpinia per spaccio. I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino lo hanno ammanettato durante un servizio di controllo alla circolazione stradale ad Atripalda in tarda serata.

L’atteggiamento sospetto dell’automobilista ha indotto i militari ad approfondire le verifiche. Il 44enne è stato trovato in possesso di 200 grammi di hashish e di 27 grammi di cocaina.

Alla luce delle evidenze emerse, il 45enne è stato tratto in arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, tradotto alla Casa Circondariale di Bellizzi Irpino. La droga è stata sottoposta a sequestro.