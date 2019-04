CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 16 Aprile 2019, 12:00

Denuncia in Procura sull'ipotesi di truffa dei ticket per la sosta a pagamento nella cittadina del Sabato.Dopo il fascicolo d'indagine aperto dalla Polizia municipale, il comandante dei vigili urbani, Domenico Giannetta, si è recato personalmente presso la Procura della Repubblica di Avellino per presentare regolare denuncia.Sebbene dai controlli emersi dagli agenti metropolitani non sia stato trovato nulla di sospetto e che dunque abbiano dato esito negativo, il sindaco Geppino Spagnuolo e l'assessore al Traffico Mirko Musto hanno dato pieno mandato al comandante dei vigili di accertare nel più breve tempo la verità sulla presunta truffa posta in essere da alcuni automobilisti.I quali per poter sostare gratuitamente, senza dover pagare lungo le strisce blu del centro cittadino, sarebbero riusciti ad ottenere dai parcometri, attraverso la conoscenza di una combinazione, la stampa di tagliandi dell'importo a zero euro validi per la sosta di diverse ore.