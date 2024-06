È stato scarcerato il tifoso dell'Avellino, Stefano Cecere, 40 anni di Atripalda, finito in carcere per i disordini durante la gara dei playoff a Vicenza tra i padroni di casa e i biancoverdi. Ieri c'è stata l'udienza di convalida, al termine della quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino, Francesca Spella, ha revocato la misura, disponendo il ritorno in libertà. Ieri il questore di Vicenza ha emesso un Daspo di 5 anni a suo carico.

Tornando alla scarcerazone, secondo il giudice, dalla visione delle immagini della videosorveglianza dello stadio non emerge alcun elemento che porti a ipotizzare una tentata rapina e l'istigazione alla violenza, i due capi di accusa che avevano determinato la misura cautelare. Per Stefano Cecere, difeso dagli avvocati Fabio Tulimiero e Assia Iannaccone, l'ipotesi di accusa è stata riqualificata in furto con strappo.

Tesi sostenuta da entrambi i difensori nel corso dell'udienza di ieri mattina. Il 40enne tifoso dei lupi era stato arrestato in flagranza differita, perché accusato di aver invaso il campo di Vincenza domenica scorsa e di aver colpito con due pugni un supporter avversario, dopo aver raggiunto il settore dei padroni di casa.