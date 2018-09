CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 23 Settembre 2018, 13:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ATRIPALDA - Tornano le telecamere di «Chi l'ha Visto?» in città. Dopo le riprese effettuate per la scomparsa di Michele Sorrentino, il 45 anni di Torre del Greco che viveva ad Atripalda con la compagna e i due figli, rappresentante di materiali fotovoltaici, scomparso per oltre due mesi e rintracciato pochi giorni fa nelle vicinanze di un convento sul Lago di Garda, dal quale, così come hanno raccontato poi durante la trasmissione di Rai Tre, è nuovamente scappato lasciando ai familiari un biglietto con su scritto «Sto bene, presto torno a casa», le telecamere del programma condotto dalla giornalista Federica Sciarelli, hanno riacceso i riflettori questa volta sulla scomparsa di Francesco Pio, per i familiari «Checco», 16 anni. originario di Capriglia, scomparso da Cicciano il 2 luglio scorso. Del caso se ne sta occupando la trasmissione televisiva, dove i familiari, con il papà Ciro, hanno già lanciato un appello. Checco, lo scorso 2 luglio, partito da Atripalda, è giunto in una comunità in provincia di Napoli intorno alle ore 20. Da qui intorno alle ore 22 è sparito nel nulla.