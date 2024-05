Atripalda, tir resta incastrato sotto al ponte, strada chiusa e traffico in tilt

Un tir è rimasto incastrato sotto il ponte della Variante di Avellino, danneggiando la struttura e provocando disagi lungo la strada provinciale che porta ai comuni dell’Alta Valle del Sabato. A causa dell’incidente la strada è stata chiusa al traffico.

«A seguito del passaggio di un mezzo pesante fuori sagoma (che non rispettava i limiti di altezza vigenti) lungo viabilità non di competenza Anas (via Contrada Novesoldi) nel territorio comunale di Atripalda è stato constatato il danneggiamento di una trave di bordo del sovrappassante viadotto della SS7bis “di Terra di Lavoro” al km 84,300 – spiega Anas - Il personale di Anas è quindi al lavoro dalla sottostante viabilità, attualmente interdetta al transito, allo scopo di eseguire prime attività di messa in sicurezza e le opportune verifiche tecniche. In esito a tali approfondimenti, potrà rendersi necessaria l’attivazione del senso unico alternato sulla sovrappassante tratta di SS7bis, in attesa dell’esecuzione di interventi definitivi».