Giovedì 3 Ottobre 2019, 20:58 - Ultimo aggiornamento: 03-10-2019 21:15

Attentati ad Avellino: vertice in procura con la Dda. Il procuratore capo di Napoli Giovanni Melillo e il procuratore di Avellino Rosario Cantelmo hanno tenuto nel pomeriggio un tavolo congiunto tra le due procure a cui hanno partecipato i magistrati della Direzione distrettuale Antimafia.Si tratta di un segnale forte della procura dopo i due attentati delle settimane scorse che hanno scosso la città. In una sola notte nel mirino un ex consigliere comunale della Lega (Damiano Genovese, figlio del boss Amedeo) e un imprenditore (per il primo spari contro le sue vetture, per il secondo una bomba in auto). Ora c'è la certezza che sia stata la malavita organizzata da aver agito. Nell'indagine anche il pestaggio di alcuni giorni fa all'assessore comunale alla Sicurezza Giuseppe Giacobbe. Il pesante clima in città coinvolge anche l'amministrazione comunale, ora sotto accusa per aver fatto slittare un consiglio comunale monotematico sula sicurezza che era previsto per ieri.