E’ stato condannato a 8 anni di reclusione dal Tribunale di Avellino il 49enne Nelson Lamberti che la scorsa estate ha piazzato e fatto esplodere un ordigno artigianale davanti al Palazzo Vescovile del capoluogo irpino. La deflagrazione provocò tre feriti. Lamberti, difeso dall’avvocato Nello Pizza, ha dichiarato a più riprese di essersi pentito per quell’azione compiuta in un momento di disperazione. Lamberti, residente nel Comune di Forino (Avellino) fece esplodere tre bombolette da campeggio contenute in una scatola per poi fuggire via. Ma venne catturato poco dopo. © RIPRODUZIONE RISERVATA