Ariano Irpino, auto in bilico sul muro dopo lo schianto: c'è un ferito

Scontro tra vetture, una si ribalta, l'altra resta in bilico su un muro. Una persona in ospedale. La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda è intervenuta sulla SS 90, via Nazionale delle Puglie ad Ariano Irpino, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture.

Nel violento impatto un'auto ha sfondato una recinzione ed è finita in bilico su un muretto che delimita la carreggiata. L'altra è finita fuori strada ribaltandosi. Tre le persone a bordo dei due veicoli. Un uomo è rimasto ferito.

È stato trasportato dai sanitari del 118 all'ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza. Sul posto la Polizia ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.