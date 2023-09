Auto bruciata davanti casa, ipotesi dolo

È giallo sulle cause di un incendio che ha distrutto un'auto la notte scorsa a Santa Lucia di Serino. Non si esclude la matrice dolosa.

I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti in via Tommaso Marranzini, per il rogo che ha interessato un'autovettura in sosta nei pressi dell'abitazione del proprietario.

Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente dai caschi rossi. I pompieri hanno poi messo in sicurezza l'area. Non si sono registrati ulteriori danni.

Sul posto i Carabinieri della stazione di Serino per i rilievi di propria competenza. I militari hanno avviato le indagini per cercare di fare piena luce.