Sabato 18 Maggio 2019, 20:14

Finisce fuori strada con la sua auto a Roccabascerana e distrugge una cabina dell’Enel, provocando un blackout nella zona per alcune ore. Una situazione che ha messo in pericolo la vita di un giovane del posto, costretto ad un respiratore artificiale nella sua abitazione. Il macchinario salvavita è andato in tilt per la mancanza di energia elettrica. I familiari, in considerazione del persistere del problema, hanno lanciato l’allarme ai carabinieri. I militari sono riusciti a recuperare un generatore e a far ripartire il respiratore. Poi si sono messi sulle tracce dell’automobilista che era fuggito a piedi. Si tratta di un giovane del paese che è stato rintracciato e identificato. Indagini in corso.