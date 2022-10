Auto contro il guardrail, 67enne incastrato nell'abitacolo

È rimasto incastrato nell'auto dopo un incidente stradale, salvato dai caschi rossi. Ora è ricoverato in ospedale. La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Montella è intervenuta nel territorio del comune di Volturara Irpinia, in via Tortoricolo, per il sinistro che ha visto coinvolta una sola autovettura, che è finita contro i guard rail. L'uomo alla guida, un 67enne di Volturara Irpina è rimasto incastrato nell'abitacolo. Dopo essere stato estratto dai caschi rossi è stato affidato ai sanitari del 118 intervenuti. Di qui il trasporto presso l'ospedale Moscati di Avellino. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza.