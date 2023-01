Auto data alle fiamme in piazza Municipio, è giallo

Un'altra vettura bruciata nella notte in Irpinia. Si segue la pista del raid doloso.

Sono in corso accertamenti per l'incendio divampato a Forino e che ha messo in allarme la popolazione locale.

Le fiamme, che sono state domate dai vigili del fuoco del Comando Provinciale di Avellino, hanno interessato una Volkswagen Polo parcheggiata in Piazza Municipio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Baiano. I caschi rossi hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area e a redigere una prima informativa da consegnare ai militari dell'Arma.