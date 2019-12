A fuoco auto del sindaco nell'Avellinese: danneggiata anche quella del genero

In fiamme l’auto del sindaco di Calabritto, Gelsomino Centanni. Questa notte il rogo della vettura utilizzata dalla figlia del primo cittadino del comune dell’Alta Irpinia. Il fuoco ha interessato anche la macchina del fidanzato parcheggiata nelle vicinanze. Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Lioni. Avviate le indagini per chiarire le origini dell’incendio e verificare l’eventuale pista dolosa. Il rogo si è verificato nei pressi dello svincolo della Fondo Valle Sele. C’è preoccupazione in paese per quanto accaduto. © RIPRODUZIONE RISERVATA