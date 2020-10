Di traverso sulla corsia di sorpasso del raccordo autostradale Avellino-Salerno, nei pressi dell’uscita di Serino. Quando arrivano gli agenti della Polizia stradale, guidati dal vicequestore Alfredo Petriccione, scoprono che è ubriaco. Nei guai un 56enne casertano. Il testo alcolemico ha confermato i sospetti dei poliziotti: aveva un tasso tre volte superiore al consentito. Per l’uomo è scattata la denuncia in stato d’ebbrezza e il ritiro della patente, finalizzato alla successiva revoca. La vettura era rimasta bloccata dopo un incidente che non aveva coinvolto altre auto. L'intervento della Polstrada ha evitato il peggio.

