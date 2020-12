È giallo sulle cause di un rogo che si è verificato in Irpinia. Sono in corso accertamenti per l’incendio che all’alba di oggi ha interessato una Fiat Multipla parcheggiata a Sant’Angelo all’Esca, in via Coste dei Giardini. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano ed i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto rispettivamente ad acquisire elementi utili per le indagini e a spegnere le fiamme. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella del rogo doloso.

