È giallo sulle cause di un rogo che questa mattina all'alba ha distrutto un'auto. Sono in corso indagini per l’incendio di una Mercedes Classe B, divampato verso le 5.30 ad Atripalda. L’autovettura era parcheggiata in via Caduti delle Forze dell’Ordine. Non si sono registrati feriti. Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino che hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l'area. Paura nel popoloso quartiere dove si è verificato l'episodio di questa mattina. © RIPRODUZIONE RISERVATA