È mistero sulle cause di un rogo che ha interessato un'autovettura in Irpinia. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano, intervenuti questa notte a Gesualdo per l'incendio di un'Alfa 166 parcheggiata in Via Roma. Le fiamme, domate dai vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino, hanno completamente distrutto il veicolo. Militari e caschi rossi hanno eseguito un sopralluogo. Si segue la pista dolosa. Al momento gli investigatori non escludono altre ipotesi. Raccolti diversi elementi sul posto.