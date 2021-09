Auto con sirena fuorilegge, investigatore privato nei guai

Sirenamontata sull'auto, investigatore privato nei guai per averla utilizzata senza autorizzazione. I Carabinieri della Compagnia di Avellino lo hanno denunciato per possesso di segni distintivi in uso alle forze di polizia. Ad accorgersi del fatto è stata una pattuglia della Sezione Radiomobile che, durante un normale servizio di prevenzione e contrasto alla commissione dei reati nel capoluogo avellinese, hanno intimato l’alt all’autovettura condotta dal 50enne irpino. Nel corso del controllo è emerso che il veicolo di quest’ultimo era stato dotato di una “sirena bitonale”, perfettamente funzionante, dal suono originale e conforme a quello delle sirene in uso alle forze di polizia. Il dispositivo è stato sottoposto a sequestro e il 50enne è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.