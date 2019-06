Giovedì 20 Giugno 2019, 15:58

Danni e paura questa mattina nel centro di Serino, in via San Giacomo. Una vettura, parcheggiata davanti ad una palazzina, è stata completamente divorata dalle fiamme. Il provvidenziale intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino ha evitato conseguenze peggiori, in considerazione della vicinanza dell'auto all’edificio. In allarme i residenti della zona. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito o intossicato, ma lo spavento è stato notevole fino a quando il rogo non è stato domato. La facciata della palazzina è stata comunque danneggiata.