Auto in fiamme durante la marcia, salve mamma e figlia

Paura per mamma e figlia che si sono salvate appena in tempo dall’incendio della vettura sulla quale viaggiavano. La loro Citroen ha preso fuoco mentre era in marcia. E’ accaduto a Solofra.

I vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino sono intervenuti in via Aldo Moro. Le due occupanti del mezzo sono scese appena in tempo, quando hanno visto il fumo. Le fiamme hanno divorato l’auto.

I caschi rossi hanno spento il rogo e hanno messo in sicurezza la zona. Danneggiata anche un’altra vettura che era parcheggiata lungo via Aldo Moro. Nessuna conseguenza per mamma e figlia, solo un notevole spavento.