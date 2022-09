Auto in fiamme a Montoro, giallo sulle cause

È giallo su un rogo avvenuto durante la notte in Valle Irno. I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Avellino all 1'40 sono intervenuti a Montoro, alla frazione Banzano in via Panoramica, per un incendio che ha interessato un'autovettura in sosta. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente. L'area è stata messa in sicurezza. Indagini in corso per verificare l'origine delle fiamme. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi, compresa quella del raid doloso. Effettuato un accurato sopralluogo.