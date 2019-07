Giovedì 25 Luglio 2019, 20:16

Il tratto dell'autostrada A 16 tra Avellino e Baiano si conferma un incubo per gli automobilisti. Un'altra vettura è andata a fuoco durante la marcia in questa parte della Napoli-Canosa. Il conducente è riuscito a mettersi in salvo appena in tempo. Si sono formate code e ci sono stati rallentamenti in direzione dell'uscita Avellino Ovest. Sul posto i vigili del fuoco. Ormai non si contano più gli incendi di auto e di veicoli pesanti su questo tratto in salita dell'A16.