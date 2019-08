Sabato 3 Agosto 2019, 11:03

Gita rovinata e tanto spavento per una famiglia questa mattina. La loro vettura ha preso fuoco durante la marcia sull'autostrada A16, Napoli-Canosa, al Km. 39,900, in direzione Canosa nel territorio del comune di Monteforte Irpino. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente dai vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino. L'auto è stata poi messa in sicurezza lo stesso. A fuoco anche le sterpaglie a bordo strada. Estinto anche questo incendio. La famiglia a bordo dell'auto composta da coniugi e figlio, oltre un grosso spavento non ha subito conseguenze. Questo tratto dell'A16 regista quasi ogni giorno incendi di veicoli in transito. Ha infatti la più alta incidenza di roghi di auto e camion. Si sono formati code e rallentamenti.