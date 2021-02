Salvi per miracolo, ma restano feriti. Sono i quattro passeggeri di un’auto che si è ribaltata ed è finita fuori strada. La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda, è intervenuta a Pietradefusi in località Scivolatoio, per un incidente stradale che ha interessato una sola vettura. Quattro le persone a bordo che sono rimaste incastrate nell'abitacolo. I caschi rossi le hanno liberate dalle lamiere e poi affidate ai sanitari del 118. Sono state ricoverate negli ospedali di Avellino e di Ariano Irpino. Da ricostruire la dinamica del terribile sinistro.

